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Называвший себя сотрудником акимата ВКО мужчина вернул 6 млн тенге

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Взятка в конверте
Мужчина получает конверт с деньгами. Иллюстративное фото: Andrii Zorii / Getty Images

Казахстанцы передали 6 млн тенге за продвижение в очереди на получение льготного жилья человеку, представившемуся сотрудником акимата, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело по п.1, 4 ч.3 ст.190 УК (Мошенничество, совершенное в крупом размере, неоднократно) рассмотрели в суде №2 Усть-Каменогорска.

"Подсудимый, представляясь сотрудником акимата Восточно-Казахстанской области, предлагал потерпевшим услуги и содействие в продвижении очереди на получение льготного жилья для социально уязвимых слоев населения. Преступными действиями подсудимого двум потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму 6 008 000 тенге", - установил суд.

На судебном заседании подсудимый вину признал полностью и раскаялся в содеянном. С учетом полного возмещения ущерба потерпевшим мужчина просил суд не лишать его свободы.

Прокурор просил суд назначить подсудимому наказание в виде ограничения свободы.

С учетом признания вины, чистосердечного раскаяния и возмещения ущерба суд назначил подсудимому 3 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля и возложением на него определенных обязанностей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.1, 4 ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупом размере, неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

Ранее стало известно, что в Алматы около 700 человек стали жертвами мошенников, желая оформить очередь на жилье по жилищной программе и купить квартиры в элитном ЖК. Вместо обещанных квадратных метров люди получили лишь обещания, поддельные документы и потерянные сбережения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2232390-nazyvavshiy-sebya-sotrudnikom-akimata-vko-muzhchina-vernul-6-mln-tenge/