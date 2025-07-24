Казахстанка потратила на авиабилеты 240 тыс. тенге, но улететь не смогла
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Казахстанка купила четыре авиабилета, но при регистрации выяснилось, что два из них оказались аннулированы. В мошенничестве подозревают сотрудницу билетной кассы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в отдел полиции в Карагандинской области с заявлением обратилась жительница Шахтинска по факту мошенничества. По словам потерпевшей, она заранее приобрела четыре авиабилета на сумму 240 тысяч тенге.
Однако в день вылета при регистрации в аэропорту выяснилось, что два билета были аннулированы, а возврат оформлен без ее ведома. Материальный ущерб составил 140 тысяч тенге.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую.
"Ею оказалась 53-летняя сотрудница билетной кассы. Женщина признала свою вину и дала признательные показания", - рассказали в МВД.
В процессе дальнейшего расследования полицейскими выявлено еще 16 эпизодов аналогичных правонарушений.
"Все потерпевшие приобретали железнодорожные билеты у той же кассирши, однако поездки не состоялись - билеты были отменены, а деньги возвращены не покупателям, а присвоены злоумышленницей", - сообщили в ведомстве.
Общий материальный ущерб, причиненный гражданам, превысил 2 млн тенге. В настоящее время досудебное расследование завершили. Материалы уголовного дела готовятся к передаче в суд.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2268501-kazahstanka-potratila-na-aviabilety-240-tys-tenge-no-uletet-ne-smogla/
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