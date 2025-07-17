Казахстанка собрала по 300 евро с родителей юных моделей для поездки в Турцию и исчезла

В Костанае женщину осудили за мошенничество - она взяла деньги у родителей, которые хотели отправить своих детей в Турцию для обучения и участия в конкурсах моделей, после чего скрылась, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ВС РК, в мае 2024 года была задержана подозреваемая в мошенничестве и хищении денежных средств граждан.

По версии следствия, она обманным путем пыталась завладеть крупной суммой денег, принадлежащей родителям несовершеннолетних моделей.

"Используя банковский счет, открытый на имя индивидуального предпринимателя, для заключения фиктивных договоров, она представлялась официальным представителем турецкого агентства и предлагала жителям Костаная посреднические услуги по организации поездки детей на обучение и участие в конкурсах", - рассказали в суде.

На встрече в конференц-зале одного из бизнес-центров Костаная она заявила родителям 10 несовершеннолетних моделей, что берет на себя обязательства по покупке авиабилетов и бронированию гостиниц в Каппадокии, Турция.

Активно агитируя и склоняя родителей к участию в поездке, она обещала существенные скидки на авиаперелет и проживание в случае группового вылета. Также она озвучила детали поездки, назвала стоимость, передала якобы контактные данные куратора.

"Введенные в заблуждение родители перевели на указанный ею счет по 300 евро за каждого ребенка. В результате преступных действий женщина завладела более 8 млн тенге. Получив деньги, она скрылась", - отметили в ВС.

При этом, по данным следствия, у нее не было намерений исполнять обещания: она не имела лицензии на туристическую деятельность, не была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, не состояла в трудовых отношениях с модельными агентствами и не имела полномочий их представлять.

По прибытии в Астану пострадавшие поняли, что стали жертвами обмана, и обратились в правоохранительные органы.

Суд первой инстанции, исследовав и оценив доказательства, признал подсудимую виновной в инкриминируемых деяниях. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 3 года.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме.

Костанайский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу осужденной, оставил приговор суда первой инстанции без изменения.

Судебный акт вступил в законную силу.

Ранее в Костанае рассмотрели уголовное дело в отношении женщины, которую обвиняли в мошенничестве. По данным суда, она была индивидуальным предпринимателем и оказывала услуги по продаже туристических путевок. От ее действий пострадали 70 потерпевших, которым был причинен имущественный ущерб на общую сумму более 65 млн тенге. В итоге обвиняемую в связи с амнистией приговорили к 4 годам 9 месяцам 18 дням лишения свободы.

А акмолинец заплатил 1,4 млн тенге за отдых и напрасно ждал несколько месяцев. Благодаря сотрудникам криминальной полиции казахстанцу вернули деньги, которые он перечислил за несуществующую путевку.

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