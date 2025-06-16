Жители Уральска потеряли более 25 млн тенге из-за фиктивного турагентства

В Уральске приговорили к лишению свободы создателя фиктивного туристического агентства. Жители города потеряли более 25 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру ЗКО.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в Уральске пресекли мошенничество под видом оказания туристических услуг.

Так, житель города зарегистрировал свою мать в качестве индивидуального предпринимателя и организовал фиктивную туристическую деятельность.

"Создавая видимость легального бизнеса, он размещал рекламу в социальных сетях, заключал с клиентами официальные договоры, выдавал фискальные чеки и вел переписку через мессенджеры. Это формировало у граждан ложное доверие к его деятельности", - отметили в прокуратуре ЗКО.

Жертвами стали более 15 человек, общая сумма ущерба составила свыше 25 млн тенге.

Приговором Уральского городского суда мужчину признали виновным в совершении мошенничества в отношении двух и более лиц в особо крупном размере.

Его приговорили к 5 годам лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере туризма сроком на 7 лет.

Мошенники все чаще действуют под видом туроператоров, предлагая услуги якобы по заниженным ценам. В МВД сообщили ключевые признаки мошенничества и призвали граждан быть особенно внимательными при бронировании жилья для отдыха.

Ранее акмолинец заплатил 1,4 млн тенге за отдых и напрасно ждал несколько месяцев. Благодаря сотрудникам криминальной полиции казахстанцу вернули деньги, которые он перечислил за несуществующую путевку.