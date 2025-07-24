733 кг рыбы забрали на Бухтарме в ВКО

В ВКО задержали местных жителей по подозрению в незаконном вылове более 700 кг рыбы стоимостью 5 млн тенге в запретной зоне Бухтарминского водохранилища, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Восточно-Казахстанской области пресекли факт незаконной рыбалки в запретной зоне Бухтарминского водохранилища.

На месте задержали пятерых жителей региона. В ходе оперативных действий полицейские изъяли лодки, автомобили и прицепы, использовавшиеся для транспортировки улова.

Общий вес выловленной рыбы составил 733 кг. Полицейские изъяли сазана, щуку, судака, карася и леща. Предварительная сумма ущерба, причиненного водным ресурсам, оценивается в 5 млн тенге.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, по итогам которого будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что в Восточном Казахстане на озере Зайсан пресекли деятельность подозреваемых в браконьерстве. У них изъяли не только улов, но и лодки, снасти и авто. Общий вес рыбы составил порядка 130 кг.

Также прокуратура заявила о пресечении на юге Казахстана деятельности преступной группы в сфере браконьерства. Задержали 16 человек, в том числе ранее судимых за аналогичные преступления.

А жителя села в Жамбылской области оштрафовали за незаконное рыболовство - он выловил более 30 кг карасей с использованием запрещенной синтетической монолески.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.