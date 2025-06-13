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Спецоперация на юге Казахстана: задержаны 16 человек

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Задержания в Туркестанской области
Задержания. Кадр из видео: t.me/GenPr

Прокуратура заявила о пресечении на юге Казахстана деятельности преступной группы в сфере браконьерства, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Тукестанской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, по результатам инициированных природоохранной прокуратурой Туркестанской области оперативно-розыскных мероприятий департаментом полиции ликвидирована преступная деятельность группы, занимающейся незаконным отловом рыбы в особо крупном размере на реке Сырдарья и в Шардаринском водохранилище.

Задержано 16 лиц, в том числе ранее судимые за аналогичные преступления.

"Группа состояла непосредственно из браконьеров, логистов, которые занимались сбытом и доставкой незаконного улова в места их распространения, а также куратора данной преступной деятельности.

Всего проведено 12 обысковых мероприятий, по результатам которых обнаружено и изъято свыше одной тонны незаконно выловленной рыбы, 12 лодок и моторы к ним, сети свыше 2 тыс. метров, а также иные средства и оборудование, предназначенные для браконьерства", - заявили в прокуратуре Туркестанской области.

Предварительный ущерб составил свыше 10 млн тенге.

В настоящее время начато досудебное расследование по ч.3 ст.335 УК РК.

Добавим, что согласно ч.3 ст.335 УК РК незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений, совершенная:

1) в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также животных, на которых введен запрет на пользование, в том числе осетровых видов рыб; 

2) на нерестилищах, в местах размножения других водных животных или на миграционных путях к ним; 

3) лицом с использованием своего служебного положения; 

4) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; 

5) с применением самоходного транспортного плавающего средства; 

6) на особо охраняемых природных территориях и на территориях с чрезвычайной экологической ситуацией, –

наказывается штрафом в размере до шести тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2255067-specoperaciya-na-yuge-kazahstana-zaderzhany-16-chelovek/