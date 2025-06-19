Мужчины остались без улова, лодок и авто после рыбалки на озере Зайсан

В Восточном Казахстане на озере Зайсан пресекли деятельность подозреваемых в браконьерстве. У них изъяли не только улов, но и лодки, снасти и авто, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП ВКО совместно с прокуратурой области провели оперативные мероприятия на побережье озера Зайсан, направленные на пресечение незаконного рыболовства.

"В результате задержаны три группы граждан, занимавшиеся выловом рыбы в запретных зонах с использованием сетей и плавательных средств. Так, вблизи села Каракой Тарбагатайского района задержаны лица, организовавшие незаконный улов", - рассказали в МВД.

Были изъяты лодки, моторы и рыболовные сети. Общий вес рыбы (судака, щуки, леща) составил порядка 130 кг. Сумма причиненного ущерба превысила 700 тысяч тенге.

Рыбаки в ВКО. Фото: polisia.kz

На побережье в районе села Шенгельды Маркакольского района пресекли деятельность еще двух групп. У одной из них изъяли сети, лодку с мотором и автомобиль без номерных знаков.

"Незаконно выловлено свыше 117 кг рыбы (судак, язь, щука). Ущерб - более 780 тысяч тенге", - отметили в ведомстве.

У второй группы изъяли плавательное средство, рыболовные снасти и транспортное средство. Общий вес незаконного улова превысил 50 кг, ущерб составил свыше 322 тысячи тенге.

Подозреваемых в браконьерстве нашли в ВКО. Фото: polisia.kz

По всем фактам начаты досудебные расследования. Проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и привлечение виновных к ответственности.

Ранее в соцсетях распространилось видео, снятое на рассвете в поселке Дамба вблизи Атырау. Двое рабочих, монтировавших ангар на рыбоохранном посту, после смены решили там же закинуть удочки. Оштрафовали их после резонанса.

Жителя села в Жамбылской области оштрафовали за незаконное рыболовство - он выловил более 30 кг карасей с использованием запрещенной синтетической монолески. В суде казахстанец полностью признал свою вину и просил суд смягчить наказание.

А в области Ұлытау казахстанец ловил рыбу в озере необычным способом - с помощью самодельного деревянного острога. Несмотря на отсутствие улова, ему назначили штраф.