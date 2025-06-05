Казахстанца оштрафовали за 31 кг карасей

Жителя села оштрафовали за незаконное рыболовство - он выловил более 30 кг карасей с использованием запрещенной синтетической монолески, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело по факту грубого нарушения правил рыболовства (ч.3 ст.383 КоАП) рассмотрел Байзакский районный суд.

"В апреле 2025 года возле населенного пункта Туймекент на Птичьем водохранилище в момент незаконной рыбалки без соответствующих документов с использованием запрещенной синтетической монолески были пойманы караси общим весом 31,5 кг. Таким образом, нарушены правила рыболовства", - рассказали в суде.

В суде казахстанец полностью признал свою вину и просил суд смягчить наказание.

Суд посчитал в качестве смягчающих обстоятельств признание вины и раскаяние в содеянном. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Постановлением суда рыбака признали виновным. На него наложен административный штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге). Постановление уже вступило в законную силу.

Добавим, что по ч.3 ст.383 КоАП РК грубое нарушение правил рыболовства, за исключением любительского (спортивного) рыболовства, в запрещенные сроки, запрещенными орудиями или способами, в запрещенных местах, а также правил осуществления других видов пользования рыбными ресурсами и другими водными животными, не содержащее признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физических лиц в размере 20 МРП (78 640 тенге), с конфискацией предметов и (или) орудия административного правонарушения или без таковой.