Две транснациональные наркогруппы ликвидировали в Казахстане (видео)

За полгода в Казахстане зарегистрировали свыше 4 тысяч наркоправонарушений, из которых 1 800 относятся к тяжким и особо тяжким преступлениям, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

На медиапортале Polisia.kz сообщили об итогах борьбы с наркопреступностью за последние полгода. Так, возбуждено 21 уголовное дело по фактам создания и руководства организованными преступными группами, также ликвидированы две транснациональные преступные группы. Задержаны 11 лидеров и 43 активных участника.

"Из незаконного оборота изъято более шести тонн наркотиков. При этом объем изъятой синтетики возрос почти в два раза и составил 570 кг. Пресечена деятельность 103 нарколабораторий. Выявлено 218 фактов культивирования наркосодержащих растений и 63 факта контрабанды наркотических средств", - сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.

Кроме того, по словам Альжанова, было заблокировано свыше 17 тыс. наркосайтов, особенно популярных у молодежи. Также заблокированы 24 тыс. карт-счетов с подозрительными операциями, на которых аккумулировано 2,4 млрд тенге.

Напомним, в Алматы задержали подозреваемого в хранении и распространении наркотиков. Запрещенные вещества в ходе обыска обнаружили у него дома.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области полицейские изъяли крупную партию синтетических наркотиков в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ "Қарасора-2025".

До этого стало известно, что троих казахстанцев задержали при изготовлении наркотиков в Алматы. КНБ вместе с органами прокуратуры ликвидировали в городе сразу две нарколаборатории и склад с прекурсорами.

Также КНБ совместно с компетентными органами России и Кыргызстана проведены две спецоперации по ликвидации международных наркоканалов.

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