"Отцы и дети" по-актюбински: полицейские произвели семейное задержание (видео)
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В Актобе провели семейное задержание: отца - за неподчинение полиции, сына - за нарушение правил дорожного движения, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщает медиапортал МВД, сначала наряд патрульной полиции остановил автомобиль Nissan X-Trail, водитель которого нарушил ПДД. Это произошло 23 июля около 01:30 на проспекте Абулхаир хана.
В ходе проверки выяснилось, что за рулем находился молодой человек 2003 года рождения, не имеющий водительского удостоверения.
Затем во время оформления материала на место прибыл его отец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина вел себя агрессивно, высказывал недовольство действиями полицейских, отказывался подчиняться их законным требованиям и препятствовал проведению процессуальных действий.
"Оба правонарушителя были доставлены в отдел полиции и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Автомобиль водворен на специализированную стоянку", - сообщили в ведомстве.
Полиция призывает граждан соблюдать правила дорожного движения и напоминает о недопустимости неповиновения законным требованиям сотрудников полиции при исполнении ими служебных обязанностей.
Напомним, недавно в центре Костаная четверо парней распивали алкоголь и устроили потасовку, а потом оказали сопротивление полицейским, которые сделали им замечание. Нарушителей задержали.
До этого в Астане произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали несколько человек. По информации полиции, водитель был ранее лишен права управления транспортным средством и находился в состоянии алкогольного опьянения.
А в Алматы арестовали 20-летнего парня, который намеренно сбил сотрудника полиции и уехал с места происшествия. Когда полицейские попытались остановить нарушителя, тот проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2268195-otcy-i-deti-po-aktyubinski-policeyskie-proizveli-semeynoe-zaderzhanie-video/
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