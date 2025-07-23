"Отцы и дети" по-актюбински: полицейские произвели семейное задержание (видео)

В Актобе провели семейное задержание: отца - за неподчинение полиции, сына - за нарушение правил дорожного движения, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, сначала наряд патрульной полиции остановил автомобиль Nissan X-Trail, водитель которого нарушил ПДД. Это произошло 23 июля около 01:30 на проспекте Абулхаир хана.

В ходе проверки выяснилось, что за рулем находился молодой человек 2003 года рождения, не имеющий водительского удостоверения.

Затем во время оформления материала на место прибыл его отец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина вел себя агрессивно, высказывал недовольство действиями полицейских, отказывался подчиняться их законным требованиям и препятствовал проведению процессуальных действий.

"Оба правонарушителя были доставлены в отдел полиции и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Автомобиль водворен на специализированную стоянку", - сообщили в ведомстве.

Полиция призывает граждан соблюдать правила дорожного движения и напоминает о недопустимости неповиновения законным требованиям сотрудников полиции при исполнении ими служебных обязанностей.

Напомним, недавно в центре Костаная четверо парней распивали алкоголь и устроили потасовку, а потом оказали сопротивление полицейским, которые сделали им замечание. Нарушителей задержали.

До этого в Астане произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали несколько человек. По информации полиции, водитель был ранее лишен права управления транспортным средством и находился в состоянии алкогольного опьянения.

А в Алматы арестовали 20-летнего парня, который намеренно сбил сотрудника полиции и уехал с места происшествия. Когда полицейские попытались остановить нарушителя, тот проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться.

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