Костанайцы устроили потасовку в центре города и оказали сопротивление полицейским
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В центре Костаная четверо парней распивали алкоголь и устроили потасовку, а потом оказали сопротивление полицейским, которые сделали им замечание. Нарушителей задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, вечером 21 июля в районе ЦУМа сотрудники полиции пресекли нарушение общественного порядка.
"Четыре молодых человека распивали алкоголь. На замечания полицейских двое из них отреагировали агрессивно и оказали сопротивление", - отметили в ДП Костанайской области.
Всех участников конфликта задержали и доставили в городское управление полиции.
"В их действиях усматриваются признаки хулиганства с применением насилия (ч.2 ст.293 УК РК). Возбуждено уголовное дело", - уточнили в ведомстве.
Кроме того, в отношении всех четверых составили административные протоколы за неповиновение законным требованиям полицейских.
Отметим, что по ч.2 ст.293 УК РК хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, наказывается штрафом в размере от 3 тыс. до 7 тыс. МРП (от 11,7 до 27,5 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок от трех до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок.
В соответствии с ч.1 ст.667 КоАП РК неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного или специального государственного органа в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности влекут штраф в размере 30 МРП (117 960 тенге) либо административный арест на срок до 15 суток.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2267721-kostanaycy-ustroili-potasovku-v-centre-goroda-i-okazali-soprotivlenie-policeyskim/
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