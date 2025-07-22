Костанайцы устроили потасовку в центре города и оказали сопротивление полицейским

В центре Костаная четверо парней распивали алкоголь и устроили потасовку, а потом оказали сопротивление полицейским, которые сделали им замечание. Нарушителей задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, вечером 21 июля в районе ЦУМа сотрудники полиции пресекли нарушение общественного порядка.

"Четыре молодых человека распивали алкоголь. На замечания полицейских двое из них отреагировали агрессивно и оказали сопротивление", - отметили в ДП Костанайской области.

Всех участников конфликта задержали и доставили в городское управление полиции.

"В их действиях усматриваются признаки хулиганства с применением насилия (ч.2 ст.293 УК РК). Возбуждено уголовное дело", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, в отношении всех четверых составили административные протоколы за неповиновение законным требованиям полицейских.

Отметим, что по ч.2 ст.293 УК РК хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, наказывается штрафом в размере от 3 тыс. до 7 тыс. МРП (от 11,7 до 27,5 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок от трех до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В соответствии с ч.1 ст.667 КоАП РК неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного или специального государственного органа в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности влекут штраф в размере 30 МРП (117 960 тенге) либо административный арест на срок до 15 суток.

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