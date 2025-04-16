Акмолинец выехал на "встречку" прямо перед полицейскими (видео)

В Кокшетау водитель грубо нарушил ПДД перед проезжающей мимо патрульной машиной. При выезде с парковки он оказался на полосе встречного движения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, инцидент произошел 14 апреля около 10:25 на улице Валиханова в Кокшетау.

"37-летний водитель автомобиля Lada Largus, выезжая с парковки на дорогу с четырьмя полосами движения (по две в каждом направлении), нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу. Спустя несколько секунд он перестроился обратно в свой ряд", - рассказали в МВД.

Нарушение произошло прямо на глазах у экипажа патрульной полиции, который находился в служебной машине напротив. Сотрудники сразу же остановили водителя.

В результате мужчина был лишен права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

По данным управления полиции, с начала года в Акмолинской области зафиксировали 28 фактов выезда на встречную полосу.

Ранее в Алматы мопедисты выехали на встречную полосу на проспекте Аль-Фараби. Видео происшествия появилось в соцсети Facebook. Нарушителями оказались три человека, в отношении них приняли меры.

В Павлодаре наказали водителя автомобиля Toyota Corolla, выехавшего на встречную полосу движения. Такое нарушение приводит к лишению права управления транспортным средством на полгода.