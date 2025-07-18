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      Казахстанец получил пожизненный срок за совращение племянницы своей супруги

      Опубликовано:

      Девочка и мужчина
      Девочка и мужчина. Иллюстративное фото: Prostock-Studio/Getty Images

      В области Абай мужчина получил пожизненный срок за насильственные действия и развращение малолетней, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

      Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, специализированным межрайонным судом по уголовным делам области Абай в закрытом судебном заседании рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины по факту развращения лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста (ч.1 ст.124 УК), а также неоднократных насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней (ч.4 ст.121 УК).

      Из материалов дела следует, что в августе 2024 года подсудимый совершил преступления в отношении племянницы своей супруги 2016 года рождения.

      В суде государственный обвинитель просил назначить мужчине по совокупности преступлений пожизненное лишение свободы.

      Законный представитель малолетней потерпевшей согласилась с позицией прокурора.

      Подсудимый вину в предъявленном обвинении полностью не признал и просил суд оправдать его.

      Вина мужчины в совершении преступления доказана материалами уголовного дела, которые подробно исследованы судом.

      Приговором суда ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

      Приговор не вступил в законную силу.

      В области Жетісу мужчине назначили пожизненное лишение свободы за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка. Как было установлено в суде, он проник в дом, где находилась 12-летняя девочка, и надругался над ней.

      В области Абай назначили пожизненное лишение свободы отчиму, обвиняемому в изнасиловании 12-летней падчерицы. Суд установил, что подсудимый, находясь дома, распивал вино и, воспользовавшись отсутствием супруги, принудил свою падчерицу выпить стакан вина. Спустя некоторое время, лежа на диване, он позвал малолетнюю потерпевшую лечь рядом с ним, чтобы посмотреть фильм на телефоне. После чего совершил насильственные действия сексуального характера.

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