373 млн тенге похитили с помощью преступной схемы в Жамбылской области

Дело о мошенничестве в особо крупном размере рассмотрели в Жамбылской области. На скамье подсудимых оказались 7 человек - руководители и работники ТОО, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении семи лиц рассмотрел Меркенский районный суд.

Им предъявили обвинение в мошенничестве и пособничестве в мошенничестве, совершенном в группе лиц по предварительному сговору в отношении двух и более лиц, неоднократно, в крупном и особо крупном размерах (п.2 ч.4 ст.190, ч.5 ст.28 - п.2 ч.4 ст.190, ч.5 ст.28 - п.1,2,4 ч.3 ст.190 УК), а также в подделке удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, совершенной группой лиц по предварительному сговору неоднократно (ч.2 ст.385 УК).

Двое обвиняемых в мошенничестве работали руководителями ТОО.

"В целях улучшения своего материального положения, из корыстных побуждений, используя служебное положение, путем мошенничества они совершали хищение бюджетных средств, выделенных в виде субсидий на повышение урожайности и качества продукции в области растениеводства", - установил суд.

По материалам дела, руководители ТОО действовали путем подделки официальных документов, разработав план преступных действий с целью завладения денежными средствами в особо крупном размере.

Согласно разработанной схеме, ТОО и крестьянские хозяйства закупали саженцы яблони различных сортов. При подписании договоров купли-продажи указывалось конкретное количество саженцев.

Пятеро других подсудимых были работниками ТОО, то есть находились в прямом подчинении у обвиняемых в мошенничестве.

"По указанию последних они оказывали содействие преступной схеме - путем подмены первых листов договоров намеренно увеличивали количество саженцев для получения из бюджета крупных субсидий", - пояснили в суде.

Сумма причиненного ущерба государству составила более 373 млн тенге.

Вина подсудимых доказывалась представленными договорами, показаниями свидетелей и другими материалами уголовного дела.

Прокурор просил назначить двум руководителям наказание в виде 9 лет лишения свободы, а других подсудимых освободить от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.

Руководители ТОО признали вину частично. Они не согласились с суммой материального ущерба, считая ее завышенной, и просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Работники ТОО признали вину полностью и согласились с доводами государственного обвинителя. Потерпевшие просили суд назначить наказание, озвученное прокурором.

Суд признал смягчающими обстоятельствами положительные характеристики, наличие несовершеннолетних детей, пожилой возраст и чистосердечное признание всех подсудимых.

Отягчающим обстоятельством в отношении руководителей ТОО суд признал их активную роль в совершении преступлений, а также в отношении одного из них - совершение преступления с использованием доверия, оказанного ему в силу служебного положения или по договору.

В отношении других подсудимых отягчающих обстоятельств установлено не было.

Приговором суда руководителей ТОО признали виновными по п.2 ч.4 ст.190 и ч.2 ст.385 УК.

Одному из них назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Другого приговорили к 6 годам лишения свободы. Его также лишили права занимать должности в области контроля и надзора за финансовым рынком и финансовыми организациями, в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора сроком на 10 лет.

Четверых работников ТОО признали виновными по ч.5 ст.28 - п.2 ч.4 ст.190, ч.2 ст.385 УК. Им назначили наказание в виде 5 лет ограничения свободы каждому.

Еще одну подсудимую, работавшую в ТОО, признали виновной по ч.5 ст.28 - п.1, 2, 4 ч.3 ст.190 и ч.2 ст.385 УК. Женщину приговорили к 3 годам ограничения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.

В феврале 2025 года стало известно, что в Жамбылской области выявили хищение бюджетных средств, выделенных на саженцы яблонь - для развития агропромышленного комплекса. Тогда речь шла о сумме 209,9 млн тенге. Сообщалось о двух подозреваемых по делу.

В прошлом году в Жамбылской области суд вынес приговор по делу о хищении субсидий на сумму свыше 900 млн тенге, выделенных государством на посадку элитных сортов малины.

А в июне этого года в Акмолинской области на скамье подсудимых оказались глава крестьянского хозяйства и руководитель сельхозкооператива за мошенничество и легализацию денег.

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