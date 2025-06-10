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247 млн тенге получили акмолинцы, а теперь должны все вернуть

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Коровы едят сено
Крестьянское хозяйство. Иллюстративное фото: Tunvarat Pruksachat / Getty Images

В Акмолинской области вынесли приговор главе крестьянского хозяйства и руководителю сельхозкооператива за мошенничество и легализацию денег, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении руководителя сельскохозяйственного производственного кооператива и главы крестьянского хозяйства по обвинению в совершении мошенничества и легализации денег, добытых преступным путем (п.2 ч.4 ст.190, ч.1 ст.218 УК), рассмотрели в Жаркаинском районном суде.

"С января 2022 года по июль 2024 года подсудимые вступили в сговор на хищение бюджетных средств путем мошенничества в особо крупном размере в виде неосновательного получения субсидий за переработку сельскохозяйственной продукции, молока и получения молочной продукции, масла, сыра", - установил суд.

По материалам дела, глава крестьянского хозяйства вносил недостоверные сведения в счета-фактуры о реализации в кооператив молока, завышая его объемы, а руководитель кооператива предоставляла в крестьянское хозяйство счета-фактуры с завышенным объемом приобретения молока и изготовленной продукции (масла и сыра).

После с приложением недостоверных сведений о приобретенном сырье и реализованной продукции подавали заявки на получение субсидий. На основании представленных сведений государство производило оплату субсидий на счет кооператива.

Согласно аудиторскому отчету и проведенным экспертизам, необоснованно выплачены субсидии на сумму 247 млн тенге.

"Тем самым подсудимые совершили мошенничество в группе лиц по сговору в особо крупном размере", - резюмировали в суде.

Кроме того, как установил суд, с целью сокрытия преступного дохода руководитель кооператива перечисляла деньги на банковские счета другого человека. На часть средств было приобретено имущество, которое она сдавала в аренду и получала доход.

"Таким образом подсудимая совершила легализацию денег, вовлекла в законный оборот деньги, добытые преступным путем, с целью извлечения дохода и материального обогащения, посредством совершения сделок в виде покупки и сдачи в аренду имущества", - уточнили в суде.

Вина подсудимых подтверждалась аудиторским отчетом, показаниями работников крестьянского хозяйства и сельскохозяйственного производственного кооператива, свидетелей, налоговыми сведениями, переписками и переговорами обвиняемых, заключениями экспертов, сведениями банковских счетов, результатами специальных оперативно-розыскных мероприятий, негласных следственных действий и другими материалами дела.

При назначении наказания суд учел смягчающим обстоятельством наличие малолетних детей у подсудимых.

Приговором суда подсудимым назначили каждому 6 лет 4 месяца лишения свободы, с конфискацией имущества, приобретенного преступным путем, с лишением права занимать материально ответственные должности.

В солидарном порядке с осужденных взыскали в пользу государства 232,4 млн тенге. Мобильное здание (контейнер), приобретенное руководителем кооператива, конфисковали в доход государства. 

Судебный акт пока не вступил в законную силу.

Ранее в Караганде вынесли обвинительный приговор по факту хищения государственных субсидий на сумму 339 млн тенге, выделенных на удешевление стоимости молока в рамках нацпроекта "Развитие АПК". Производство и переработка молочных изделий в действительности не осуществлялись.

В ЗКО окончили расследование о хищении субсидий на сумму более 150 млн тенге. Наложены аресты на земельные участки, торговый дом, сауну и автомобиль. По данным АФМ, подозреваемый незаконно оформил льготные кредиты по программе кредитования "Агробизнес" на подконтрольное крестьянское хозяйство на сумму 126,7 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2254017-247-mln-tenge-poluchili-akmolincy-a-teper-dolzhny-vse-vernut/