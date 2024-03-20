Суд в Таразе вынес приговор по делу о малине на 900 млн тенге

Суд вынес приговор по делу о хищении субсидий на сумму свыше 900 млн тенге, выделенных государством на посадку элитных сортов малины, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, суд №2 Тараза рассмотрел уголовное дело в отношении четырех лиц, обвиняемых по нескольким статьям УК РК.

"Подсудимые, нарушая правила субсидирования, в группе лиц по предварительному сговору получили государственные субсидии за приобретенные саженцы малины (оформив их на крестьянские хозяйства), которые похитили путем мошенничества и потратили на личные нужды, причинив тем самым ущерб государству в размере 902 825 000 тенге", - установил суд.

Отмечается, что причиненный преступлением ущерб был возмещен частично лишь одним из подсудимых на сумму 40 млн тенге.

Вина подсудимых доказывалась собранными по делу показаниями свидетелей, видеозаписями, заключениями экспертов и вещественными доказательствами.

Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами для всех признали наличие малолетних детей, положительные характеристики по месту жительства, отсутствие прежних судимостей.

Отягчающим обстоятельством у двоих стала особо активная роль в совершении преступления.

В суде действия троих обвиняемых были переквалифицированы. Кроме мошенничества, их обвинили в подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов, штампов, печатей, бланков (ч.2 ст.385 УК).

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления двое подсудимых были приговорены к наказанию в виде 10 лет лишения свободы (п.2 ч.4 ст.190, ч.2 ст.385 УК). Еще один по тем же статьям - к 8 годам лишения свободы. Четвертому назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы условно (п.2 ч.4 ст.190 УК).

Сообщается, что одного из подсудимых оправдали по статье о вовлечении в законный оборот денежных средств, полученных преступным путем, совершенном неоднократно (п.2 ч.2 ст.218 УК), в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения.

Напомним, весной прошлого года стало известно, что в Жамбылской области расследуют четыре уголовных дела по факту выписки фиктивных счетов-фактур на поставку субсидируемых сортов малины с использованием реквизитов и документов крестьянских хозяйств без ведома их владельцев. В АФМ отмечали, что от государства было получено свыше 800 млн тенге.

В сентябре материалы направили в суд. Следствие установило, что группа лиц из четырех человек за два года причинила ущерб на сумму свыше 900 млн тенге.

Отметим, что по п.2 ч.4 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

А согласно ч.2 ст.385 УК РК подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, либо сбыт такого документа, а равно изготовление или сбыт поддельных штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград Республики Казахстан или СССР, совершенные неоднократно или группой лиц по предварительному сговору, наказываются штрафом в размере до 4000 МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.