Казахстанка обещала выйти замуж и получила сотни тысяч тенге

Девушка представилась другим именем и вела переписку со своим знакомым в WhatsApp. От мужчины она получила более 380 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении обвиняемой в мошенничестве рассмотрел Катон-Карагайским районный суд.

В ходе судебного разбирательства установили, что подсудимая, зная о том, что ее знакомый не состоит в браке, решила обманом завладеть его деньгами. Ранее девушка упоминала, что может познакомить его со своей подругой.

"Позднее, воспользовавшись мобильным приложением WhatsApp и представившись другим именем, она вела переписку с потерпевшим, обещая выйти за него замуж и тем самым полностью войдя в его доверие. Под различными предлогами она получала от мужчины денежные средства", - рассказали в суде.

Общий размер причиненного материального ущерба составил 382 тыс. тенге.

Действия подсудимой были квалифицированы по п.2 ч.4 ст.190 УК РК (Мошенничество с использованием информационных систем).

В ходе рассмотрения дела подсудимая и потерпевший примирились. В связи с этим дело прекратили, а девушку освободили от уголовной ответственности. Постановление суда уже вступило в законную силу.

Ранее МВД предупредило казахстанцев о мошенниках в соцсетях, которые маскируются под иностранцев, ищущих любовь. По информации полицейских, после красивых речей о встрече и даже свадьбе мошенники сообщают о возникших трудностях и просят перевести деньги.

В Астане рассмотрели иск мужчины, который переписывался по мессенджеру с девушкой и отправил ей в качестве матпомощи 5 млн тенге, а после - захотел вернуть их. Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

Жительница Акмолинской области познакомилась с мужчиной, который представился ей как "военнослужащий ООН". Для заключения брака он попросил у женщины деньги.

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