Любовь с подвохом: астанчанка поверила мужчине и лишилась свыше 9 млн тенге

Знакомство, романтические признания, разговоры о встрече, а затем - просьба перевести деньги. МВД предупреждает казахстанцев о мошенниках в соцсетях, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на медиапортале ведомства, некоторые пользователи сети становятся жертвами злоумышленников, которые маскируются под иностранцев, ищущих любовь. В итоге - разбитое сердце и пустой кошелек.

По информации полиции, схема старая: после красивых речей о встрече и даже свадьбе, заходят разговоры о проблемах. Мошенники сообщают о якобы возникших трудностях и просят перевести деньги.

"Так, одна из жительниц Астаны лишилась более 9 млн тенге, поверив человеку, с которым переписывалась", - сообщили в полиции.

Интернет-романы могут выглядеть красиво, но за ними не редко скрывается обман. Признаки, на которые стоит обратить внимание:

слишком быстрые признания в любви;

отказ от видеосвязи и личной встречи;

давление на жалость, рассказы о трудной жизненной ситуации;

просьбы о переводе денег, отправке документов или ценных вещей.

МВД рекомендует гражданам не доверять малознакомым людям, не переводить деньги на сомнительные счета и проверять информацию. В случае подозрений сразу обращаться по номеру 102.

Напомним, ранее супруги взяли кредиты на 18 млн тенге и отдали эти деньги мошенникам в Кокшетау - они поверили "сотрудникам госорганов".

До этого в Астане женщину убедили, что она участвует в секретной операции МВД и Нацбанка. Она продала квартиру и перевела деньги "на безопасный счет", потеряв 16 млн тенге.

Также в ЗКО мошенники заставили мужчину продать две квартиры по заниженной цене, а также оставили его без денег. Мужчину вводили в заблуждение на протяжении длительного времени.

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