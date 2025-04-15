Акмолинка потеряла деньги, надеясь выйти замуж за "военнослужащего ООН"

Жительница Акмолинской области познакомилась с мужчиной, который представился ей как "военнослужащий ООН". Для заключения брака он попросил у женщины деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 11 апреля в управление полиции одного из городов Акмолинской области поступило заявление от местной жительницы о факте мошенничества.

По словам потерпевшей, в феврале текущего года она познакомилась в одной из социальных сетей с мужчиной, представившимся как James Charles. В дальнейшем общение продолжилось в мессенджере WhatsApp.

Мужчина сообщил, что якобы является военнослужащим ООН, находящимся на миротворческой миссии в Никосии (Кипр), и выразил намерение приехать в Казахстан для заключения брака.

"Под предлогом оформления отпуска он попросил у заявительницы 550 долларов США. Женщина перевела 115 тыс. тенге на указанные ей реквизиты. Позже с ней вновь связались, представившись сотрудниками "офиса ООН", и потребовали дополнительную сумму якобы на оплату перелета. Обещали, что все затраты будут компенсированы", - рассказали в ДП Акмолинской области.

После этого потерпевшая заподозрила мошенничество и прекратила общение.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к преступлению. Начато досудебное расследование.

"Никогда не переводите деньги незнакомым лицам, даже если они кажутся убедительными. Международные организации, такие как ООН, не просят денежных переводов от частных лиц для оформления отпусков или поездок сотрудников", - отметили в ведомстве.

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