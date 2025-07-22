Мужчину убили у подъезда в Павлодаре
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В Павлодаре расследуют убийство возле подъезда жилого дома. По предварительным данным, произошло оно из-за бытового конфликта, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, по факту убийства возбуждено уголовное дело.
По подозрению в совершении преступления установили мужчину. Его доставили в отдел полиции.
"По предварительным данным, 21 июля в ночное время у подъезда дома по улице Заслонова в ходе бытового конфликта мужчина нанес ножевое ранение ранее знакомому, который скончался", - рассказали в ДП Павлодарской области.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее стало известно, что сотрудники департамента криминальной полиции МВД раскрыли убийство, совершенное в 2022 году в Карасайском районе Алматинской области. Выяснилось, что у убитого похитили более 1,5 млн тенге.
В Алматы подростки стали случайными свидетелями убийства. Они записали происходящее на видео. В полиции сообщили, что уже задержали подозреваемого.
А в ЗКО мужчину били прикладом, заставляли целовать ружье и ранили в живот и руку. Суд приговорил нападавших к 8 и 6 годам лишения свободы. Потерпевший назвал приговор слишком мягким.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2267754-muzhchinu-ubili-u-podezda-v-pavlodare/
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