Мужчину убили у подъезда в Павлодаре

В Павлодаре расследуют убийство возле подъезда жилого дома. По предварительным данным, произошло оно из-за бытового конфликта, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по факту убийства возбуждено уголовное дело.

По подозрению в совершении преступления установили мужчину. Его доставили в отдел полиции.

"По предварительным данным, 21 июля в ночное время у подъезда дома по улице Заслонова в ходе бытового конфликта мужчина нанес ножевое ранение ранее знакомому, который скончался", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее стало известно, что сотрудники департамента криминальной полиции МВД раскрыли убийство, совершенное в 2022 году в Карасайском районе Алматинской области. Выяснилось, что у убитого похитили более 1,5 млн тенге.

В Алматы подростки стали случайными свидетелями убийства. Они записали происходящее на видео. В полиции сообщили, что уже задержали подозреваемого.

А в ЗКО мужчину били прикладом, заставляли целовать ружье и ранили в живот и руку. Суд приговорил нападавших к 8 и 6 годам лишения свободы. Потерпевший назвал приговор слишком мягким.

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