Спустя три года после убийства останки жертвы нашли в Алматы

Сотрудники департамента криминальной полиции МВД раскрыли убийство, совершенное в 2022 году в Карасайском районе Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным информационного медиапортала ведомства, установлено, что мужчина был убит из корыстных побуждений - преступник похитил у него денежные средства в размере свыше 1,5 млн тенге.

"С целью сокрытия следов преступления злоумышленник вывез тело с места происшествия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан и водворен под стражу.

Во время следственных действий он дал признательные показания. В ходе проверки показаний в Алматы в районе водопроводного узла проведены раскопки. В результате обнаружены фрагменты человеческих костей", - рассказали в МВД.

Согласно судебно-генетической экспертизе останки принадлежат жертве. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство". Органы следствия обеспечивают полноту досудебного расследования для последующего направления дела в суд.

Ранее в Сети появилась информация, что в Алматы мужчина жестоко убил своего тестя. В департаменте полиции города подтвердили факт убийства и сообщили, что подозреваемого задержали.

Также в Сети распространилось видео, где в Карасайском районе Алматинской области были найдены обгоревшие останки человека в сгоревшей машине. В департаменте полиции сообщили, что по факту убийства начато досудебное расследование. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по "горячим следам" был установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания 43-летний подозреваемый.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.