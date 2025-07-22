"Хватал за грудь": мужчину, подозреваемого в нападении на детей, задержали в Астане

Фонд "НеМолчи" опубликовал пост с утверждением, что в Астане мужчина напал на девочек 12 и 2 лет. Публикацию прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Instagram-аккаунте фонда, вчера в Астане мужчина напал на двух сестренок, которые возвращались из магазина.

"Старшей девочке 12, младшей 2 годика, дети вышли в соседний магазин, и неизвестный мужчина, предположительно, в алкогольном опьянении начал приставать, тянуть за руку старшую, когда дети были уже рядом с домом.

В какой-то момент он начал целовать за шею и хватать за грудь девочку, также целовал младшую, девочка дала отпор, он повалил на землю.

От испуга девочка была дезориентирована и шокирована от происходящего, на секунды она прекратила сопротивление, в этот момент мужчина повалил на землю младшую девочку, и старшая сестра громко закричала, схватила ребенка, и смогла вырваться", - говорится в публикации.

Далее, по словам авторов, дети добежали до подъезда, там стояли трое мужчин, соседи по дому.

"Увидев их, подозреваемый, громко ругаясь и матерясь в общественном месте, сразу хотел убежать, но соседи за ним погнались и задержали. Несколько мужчин задержали подозреваемого и удерживали, пока не приехала полиция", - сообщает фонд.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Астаны.

"По данному факту полицией начато досудебное расследование, проводится всесторонняя проверка. В рамках дела изучаются записи с камер видеонаблюдения, назначены все необходимые экспертизы для выяснения обстоятельств произошедшего. Мужчина помещен в специальный приемник. Окончательная правовая квалификация его действий будет дана по результатам проверок", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

Добавим, что по ст.121-1 УК РК совершение непристойных действий сексуального характера в отношении лица, заведомо не достигшего 16-летнего возраста, сопряженных с предложениями, в том числе с использованием сетей телекоммуникаций, включая сеть Интернет, или прикосновениями сексуального характера, наказывается исправительными работами в размере до 200 МРП (786 400 тенге) либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Также напомним, несколько дней назад сообщалось, что в области Абай мужчина получил пожизненный срок за насильственные действия и развращение малолетней.

Там же назначили пожизненное лишение свободы отчиму, обвиняемому в изнасиловании 12-летней падчерицы.

И в области Жетісу мужчине назначили пожизненное лишение свободы за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка. Как было установлено в суде, он проник в дом, где находилась 12-летняя девочка, и надругался над ней.

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