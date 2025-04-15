Проник в дом и надругался над 12-летней девочкой: казахстанец получил пожизненный срок

В области Жетісу мужчине назначили пожизненное лишение свободы за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в августе прошлого года мужчина, проникyв в дом, где находилась 12-летняя девочка, совершил насильственные действия сексуального характера.

В тот же день он был задержан, а в дальнейшем арестован. Ему предъявили обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера (ч.4 ст.121 УК).

Однако специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Жетісу действия обвиняемого переквалифицировал как покушение на преступление против половой неприкосновенности и осудил лишь к 15 годам лишения свободы.

"В результате последовательной и принципиальной позиции прокуратуры данный приговор апелляционной инстанцией был изменен и виновный осужден к пожизненному лишению свободы", - отметили в ведомстве.

Приговор уже вступил в законную силу.

Добавим, что по ч.4 ст.121 УК РК мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей), если они совершены в отношении малолетнего (малолетней), либо повлекли по неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей), наказываются пожизненным лишением свободы.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева назвала регионы, где чаще всего дети подвергаются нападениям со стороны педофилов. В Казахстане ежегодно регистрируют около 900 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.