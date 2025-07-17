Угрожал убийством и просил вызвать полицию: акмолинка испытала страдания, открыв дверь

В Косшы рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины по обвинению во вторжении в чужое жилище, угрозе убийством и применении насилия, передает NUR.KZ со ссылкой на Акмолинский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, мужчина обвинялся по ст.149 ч.2, ст.115, ст.108-1 ч.2 п.3 УК.

Судом установлено, что в октябре 2024 года в Косшы обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения с ножом в руке постучал в дверь частного дома и, когда потерпевшая открыла ему дверь, ворвался в дом, ударив ее в лицо.

При этом мужчина говорил, что за ним гонятся неизвестные и просил позвонить в полицию. Потерпевшая позвонила супругу и на номер "102".

Несмотря на это, незваный гость стал угрожать ей убийством и избил, причинив телесные повреждения легкой степени тяжести.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого и изъяли у него кухонный нож.

По заключению медицинского освидетельствования в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Специалист заключил, что изъятый нож хозяйственно-бытового назначения, не является холодным оружием.

Санкции статей, предъявленных обвинением, предусматривают максимальное наказание до двух лет лишения свободы. В суде прокурор просил назначить 1 год лишения свободы.

При назначении наказания суд учел смягчающим обстоятельством наличие у мужчины на иждивении двух малолетних детей, а совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения признано отягчающим обстоятельством. Также суд учел категории совершенных преступлений - относятся к небольшой тяжести.

С учетом позиции государственного обвинителя приговором суда акмолинцу назначен 1 год лишения свободы, взысканы в пользу потерпевшей причиненный материальный ущерб в 2,8 млн тенге и сумма морального вреда в 1 млн тенге.

Судебный акт не вступил в законную силу.

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