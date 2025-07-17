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    Происшествия

      Угрожал убийством и просил вызвать полицию: акмолинка испытала страдания, открыв дверь

      Опубликовано:

      Человек с ножом
      Человек с ножом. Иллюстративное фото: Uma Shankar sharma/Getty Images

      В Косшы рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины по обвинению во вторжении в чужое жилище, угрозе убийством и применении насилия, передает NUR.KZ со ссылкой на Акмолинский областной суд.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, мужчина обвинялся по ст.149 ч.2, ст.115, ст.108-1 ч.2 п.3 УК.

      Судом установлено, что в октябре 2024 года в Косшы обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения с ножом в руке постучал в дверь частного дома и, когда потерпевшая открыла ему дверь, ворвался в дом, ударив ее в лицо.

      При этом мужчина говорил, что за ним гонятся неизвестные и просил позвонить в полицию. Потерпевшая позвонила супругу и на номер "102".

      Несмотря на это, незваный гость стал угрожать ей убийством и избил, причинив телесные повреждения легкой степени тяжести.

      Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого и изъяли у него кухонный нож.

      По заключению медицинского освидетельствования в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

      Специалист заключил, что изъятый нож хозяйственно-бытового назначения, не является холодным оружием.

      Санкции статей, предъявленных обвинением, предусматривают максимальное наказание до двух лет лишения свободы. В суде прокурор просил назначить 1 год лишения свободы.

      При назначении наказания суд учел смягчающим обстоятельством наличие у мужчины на иждивении двух малолетних детей, а совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения признано отягчающим обстоятельством. Также суд учел категории совершенных преступлений - относятся к небольшой тяжести.

      С учетом позиции государственного обвинителя приговором суда акмолинцу назначен 1 год лишения свободы, взысканы в пользу потерпевшей причиненный материальный ущерб в 2,8 млн тенге и сумма морального вреда в 1 млн тенге.

      Судебный акт не вступил в законную силу.

      Ранее в Сети появилась информация о нападении на дом председателя Астраханского районного маслихата Мейрама Кожахмета. Отмечалось, что двое неизвестных были в масках, они заперли всех членов семьи в погребе, после чего начали обыскивать помещения. Добычей стали деньги, ювелирные изделия и автомобиль, на котором они и скрылись с места преступления. В ДП Акмолинской области сообщили, что проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей нападавших и их задержанию.

      В Талдыкоргане был задержан 37-летний мужчина. По данным следствия, он проник во времянку через окно и напал на хозяйку жилья с целью ограбления. Подозреваемого взяли под стражу.

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