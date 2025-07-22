"Ножом изуродовали лицо": на девушку напали в Павлодаре
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В Павлодаре произошло нападение с ножом на девушку. У пострадавшей оказалось изрезано лицо. Подозреваемого в преступлении установили, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Информацию о нападении опубликовал местный Telegram-канал ti.pavlo. В посте приводится сообщение от местной жительницы. Напавшего на девушку она назвала "психопатом, который находится еще на свободе".
"Ей ножом изуродовали лицо средь бела дня... Девушка жива, лицо все изрезано, зашито", - говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе ДП Павлодарской области, возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев.
Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования, по результатам которого примут процессуальное решение.
"Мужчина установлен и доставлен в отдел полиции Павлодара. По предварительным данным, 20 июля во дворе улицы Малайсары батыра в результате конфликта он нанес телесное повреждение по лицу знакомой женщине", - пояснили в ведомстве.
Ранее жительница Экибастуза рассказала, что подверглась жестокому избиению. По ее словам, напавший на нее мужчина избил ее "вилками и ножами", а также пытался ввести в ее организм вещество белого цвета. Полиция возбудила уголовное дело по факту нанесения побоев.
Также в Сети распространилось видео, как в одном из подъездов в Атырау девушка в никабе пострадала от избиения. Подозреваемого доставили в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2267538-nozhom-izurodovali-lico-na-devushku-napali-v-pavlodare/
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