"Сдавили шею ремнем": разбойное нападение на водителя произошло в Мангистау
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В Тупкараганском районе Мангистауской области задержали двух мужчин, подозреваемых в нападении на водителя и угоне автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 30 июня около 20:30 на окраине поселка Акшукур злоумышленники, воспользовавшись услугами водителя, напали на него в пути.
"Применив физическую силу - сдавив шею ремнем безопасности, они высадили мужчину из салона и открыто завладели его автомобилем Hyundai Accent", - отметили в МВД.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных по "горячим следам", сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых.
По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.
Ранее в Павлодарской области провели задержание подозреваемых в разбойном нападении на дом директора крупной охранной фирмы в Экибастузе. Было похищено имущество на общую сумму более 11 млн тенге.
А в Алматы задержали четверых мужчин, которых подозревают в совершении нападений, в том числе с использованием пистолетов. По данным МВД, подозреваемые угрожали горожанину предметом, похожим на пистолет, и завладели его деньгами, ноутбуком и золотыми изделиями.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2261493-sdavili-sheyu-remnem-razboynoe-napadenie-na-voditelya-proizoshlo-v-mangistau/
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