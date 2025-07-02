"Сдавили шею ремнем": разбойное нападение на водителя произошло в Мангистау

В Тупкараганском районе Мангистауской области задержали двух мужчин, подозреваемых в нападении на водителя и угоне автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 30 июня около 20:30 на окраине поселка Акшукур злоумышленники, воспользовавшись услугами водителя, напали на него в пути.

"Применив физическую силу - сдавив шею ремнем безопасности, они высадили мужчину из салона и открыто завладели его автомобилем Hyundai Accent", - отметили в МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных по "горячим следам", сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых.

По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.

Ранее в Павлодарской области провели задержание подозреваемых в разбойном нападении на дом директора крупной охранной фирмы в Экибастузе. Было похищено имущество на общую сумму более 11 млн тенге.

А в Алматы задержали четверых мужчин, которых подозревают в совершении нападений, в том числе с использованием пистолетов. По данным МВД, подозреваемые угрожали горожанину предметом, похожим на пистолет, и завладели его деньгами, ноутбуком и золотыми изделиями.