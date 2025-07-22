Пассажир душил таксиста ремнем: в полиции Астаны сообщили новые подробности

Водитель, который в соцсетях заявил о том, что его ремнем безопасности душил пассажир, все же обратился в полицию. Начались поиски подозреваемого, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

В пресс-службе Департамента полиции Астаны корреспонденту NUR.KZ рассказали новые подробности по делу таксиста, который в Сети заявил, что его ремнем безопасности душил пассажир. Накануне ДП рекомендовал водителю обратиться с письменным заявлением в органы.

"По данному факту в полицию поступило заявление от жителя Астаны, который сообщил, что на него было совершено нападение. В настоящее время личность пассажира установлена. Проводятся розыскные мероприятия.

Выясняются обстоятельства произошедшего. Правовая оценка действиям правонарушителя будет дана по результатам проверки", - сообщили в ведомстве.

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Напомним, накануне таксист из Астаны рассказал, что пассажир неожиданно пересел сзади за кресло водителя, после чего якобы "схватил за ремень безопасности и начал душить" мужчину. По словам таксиста, мужчина в это время нецензурно выражался.

Водителю якобы пришлось "подрезать" другой автомобиль и едва не спровоцировать ДТП, чтобы спастись.

Напомним, зимой прошлого года двое жителей Рудного на такси доехали до Костаная. По сообщению МВД, на въезде в город один из пассажиров приставил нож к шее таксиста и потребовал деньги, и довезти их до другого населенного пункта.

Таксист, увидев служебный автомобиль полицейских, для привлечения внимания намеренно совершил столкновение с ним. Воспользовавшись ситуацией, таксист убежал на безопасное расстояние.

Вскоре состоялся суд, водителю удалось избежать наказания за ДТП.

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