Врезался в полицейское авто, чтобы спасти свою жизнь: таксист из Костаная избежал наказания

Таксист выехал на встречную сторону дороги и совершил столкновение с полицейской автомашиной. Его действия оправдали крайней необходимостью, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, специализированным судом по административным правонарушениям Костаная рассмотрено дело по ч. 1 ст. 610 КоАП РК.

По делу установлено, что 7 января 2024 года в Костанае на перекрестке улиц Карбышева и Чернышевского водитель такси, управляя автомашиной Hyundai Accent Classic, выехал на встречную сторону дороги и совершил столкновение с полицейской автомашиной.

"Данное нарушение правил дорожного движения было совершено с целью пресечь преступное посягательство и получить помощь от сотрудников правоохранительных органов, так как один из его пассажиров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приставил нож к его горлу, требуя деньги и отвезти их в Петропавловск", - пояснили в суде.

Суд пришел к выводу об отсутствии в действиях таксиста состава инкриминируемого административного правонарушения, поскольку его действия были вызваны крайней необходимостью и превышение ее пределов не допущено.

Постановлением суда производство по делу прекращено за отсутствием состава административного правонарушения.

Напомним, в ночь с 6 на 7 января двое жителей Рудного на такси доехали до областного центра. По сообщению МВД, на въезде в город один из пассажиров приставил нож к шее таксиста и потребовал деньги, и довезти их до другого населенного пункта. Таксист, увидев служебный автомобиль полицейских, для привлечения внимания намеренно совершил столкновение с ним. Воспользовавшись ситуацией, таксист убежал на безопасное расстояние.

Подозреваемый попытался скрыться с места происшествия, но был задержан патрульными "по горячим следам". Отмечается, что в результате столкновения автомобилей никто не пострадал. Служебному автомобилю причинен незначительный материальный ущерб.

В соответствии с ч. 1 ст. 610 КоАП РК, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.