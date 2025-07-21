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    Происшествия

      Таксист из Астаны едва не спровоцировал ДТП ради спасения: его пытался задушить пассажир

      Опубликовано:

      Автомобиль такси
      Такси. Иллюстративное фото: Prapass Pulsub / Getty Images

      В Сети появилось обращение таксиста из Астаны, который рассказал, что во время работы его ремнем безопасности душил пассажир, передает NUR.KZ. Ситуацию прокомментировали в полиции.

      В Instagram-аккаунте Astana__sergek опубликовано обращение жителя столицы, который заявил, что во время поездки его пытался задушить пассажир.

      По словам автора обращения, пассажир неожиданно пересел сзади за кресло водителя, после чего якобы "схватил за ремень безопасности и начал душить" мужчину. По словам такиста, мужчина в это время нецензурно выражался.

      "Я испытывал реальную угрозу своей жизни и здоровью, так как одной рукой держал ремень, а другой продолжал управлять транспортным средством. Своими действиями пассажир создал прямую опасность как для меня, так и для других участников дорожного движения.

      С целью привлечения внимания и спасения, я вынужден был выехать на встречную полосу движения и подрезать автомобиль марки Chevrolet Cobalt, чтобы получить помощь. Освободившись от ремня, я покинул автомобиль и побежал просить помощи к водителю Cobalt, который помог мне", - сказано в публикации.

      Внимание! 18+! Видео содержит ненормативную лексику!

      Публикацию прокомментировали сотрудники Департамента полиции Астаны.

      "По данному факту рекомендуем обратиться с письменным заявлением в управление полиции района Есиль, либо через электронный портал е-Otinish, подать обращение", - сказано в публикации.

      Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП подтвердили, что водителю рекомендовано обратиться в органы внутренних дел.

      Напомним, зимой прошлого года двое жителей Рудного на такси доехали до Костаная. По сообщению МВД, на въезде в город один из пассажиров приставил нож к шее таксиста и потребовал деньги, и довезти их до другого населенного пункта.

      Таксист, увидев служебный автомобиль полицейских, для привлечения внимания намеренно совершил столкновение с ним. Воспользовавшись ситуацией, таксист убежал на безопасное расстояние.

      Вскоре состоялся суд, водителю удалось избежать наказания за ДТП.

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