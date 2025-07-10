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    Происшествия

      Супруги из Кокшетау лишились 18 млн тенге, поверив "сотрудникам госорганов"

      Опубликовано:

      Заполнение данных банковской карты
      Ноутбук. Иллюстративное фото: freepik.com / rawpixel.com

      Супруги взяли кредиты на 18 млн тенге и отдали эти деньги мошенникам в Кокшетау - они поверили "сотрудникам госорганов", передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

      Как пояснили в полиции, 8 июля в УП Кокшетау обратилась супружеская пара с заявлением о мошенничестве, в результате которого они лишились более 18 млн тенге.

      Как сообщили жертвы мошенников, преступники, представившись сотрудниками государственных организаций, обманным путем завладели их средствами.

      Сам инцидент произошел в период с 3 по 4 июля 2025 года. Согласно информации стражей порядка, на мобильный телефон супруги позвонил неизвестный, представился сотрудником АО "Казпочта" и сообщил о поступлении заказного письма от налогового комитета.

      А позже началась цепочка звонков от якобы сотрудников ЦОН, "Cyberpol", министерства юстиции, в ходе которых жертве внушили, что на ее имя и имя мужа оформлены мошеннические кредиты, и единственный способ спасти средства - оформить кредиты самостоятельно и перевести деньги на "безопасные счета".

      Супруги, действуя по указаниям мошенников, оформили кредиты в трех банках, после чего перевели денежные средства на счета подставных лиц (дропперов).

      Общий ущерб составил свыше 18 млн тенге.

      Вскоре полицейские установили получателей средств, среди которых граждане из различных регионов Казахстана, включая Талдыкорган, Караганду, Астану и Кокшетау.

      По факту мошенничества начато досудебное расследование.

      В настоящий момент устанавливаются организаторы мошеннической схемы, в пользу которых подставные лица осуществляли переводы украденных средств.

      Отметим, согласно положениям статьи 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

      А мошенничество, совершенное: 

      • группой лиц по предварительному сговору; 
      • лицом с использованием своего служебного положения; 
      • путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
      • в сфере государственных закупок, –  

      наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

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