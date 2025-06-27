Потерявшая 26 млн тенге казахстанка не смогла вернуть деньги

В ЗКО иск потерявшей 26 млн тенге женщины о неосновательном обогащении по делу о покупке криптовалюты оставили без удовлетворения, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело о взыскании суммы неосновательного обогащения рассмотрел Сырымский районный суд.

Согласно материалам дела, в июне 2024 года неустановленное лицо путем обмана и злоупотребления доверием незаконно завладело деньгами истца в размере 26 млн тенге. Из этой суммы 300 тыс. тенге были переведены на банковский счет ответчика по указанию данного лица.

Указанный факт в начале этого года зарегистрировали в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения - мошенничества (п.4 ч.2 ст.190 УК РК). Истца признали потерпевшей по соответствующему уголовному делу.

В ходе рассмотрения гражданского дела судом было установлено, что 27 июня 2024 года женщина перевела со своего счета в банке 300 тыс. тенге на счет ответчика. Эти транзакции подтверждались соответствующими банковскими выписками.

"Суд отметил, что перевод средств был осуществлен истцом добровольно, без какого-либо давления или принуждения со стороны ответчика. Также установлено, что регистрация истца на платформе происходила в рамках самостоятельного и осознанного участия в операциях по покупке криптовалюты. Платформа требует подтверждения личности и банковских реквизитов, что свидетельствует о наличии осведомленности со стороны пользователя", - отметили в суде.

На основании представленных доказательств суд пришел к выводу, что ответчик действовал добросовестно, а полученные от истца деньги были направлены на приобретение криптовалюты в ее интересах.

Сделку купли-продажи криптовалюты между сторонами не признали недействительной, а наличие предмета сделки подтвердилось. Фактов, свидетельствующих о совершении ответчиком мошеннических действий в отношении истца, суд не установил.

Решением суда в удовлетворении иска отказано. Оно пока не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что жительница Костанайской области лишилась 3 млн тенге, поверив мошенникам, которые пообещали защитить ее от подозрительных операций. Часть средств - 400 тыс. тенге ей вернут.

Жительница области Ұлытау перевела 26 млн тенге мошенникам. После она обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения и добилась возврата 15,4 млн тенге у человека, на чей счет поступили деньги.

В СКО стороны нашли компромисс в деле о неосновательном обогащении. Казахстанка получит обратно свои 950 тыс. тенге. В связи с принятием ответчиком данных условий суд прекратил производство по делу.