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      Ловкий побег подозреваемого от полицейских попал на видео в Атырауской области

      Опубликовано:

      Побег подозреваемого
      Побег подозреваемого. Кадр из видео: t.me/kozachkow

      В Сети распространяется видео побега мужчины от большого количества полицейских. Инцидент прокомментировали в пресс-службе ДП Атырауской области, передает NUR.KZ.

      Видео побега неизвестного от, предположительно, страж порядка, опубликовано в Telegram-канале Kozachkov offside. Сообщается, что действие происходит в Атырауской области - в Кульсары.

      На видео отреагировали в Департаменте полиции Атырауской области.

      "В отношении лица, запечатленного на указанной видеозаписи, возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков. Подозреваемый пытался скрыться, однако был незамедлительно задержан сотрудниками полиции. Вещественные доказательства изъяты. Проводятся следственные действия", - прокомментировали корреспонденту NUR.KZ в ведомстве.

      Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

      Ранее в Семее полицейские устроили погоню за водителем авто и его спутницей. Пара сначала пыталась уйти от правоохранителей на автомобиле, а потом убежать.

      Тогда же в полиции области Абай рассказали о другой погоне за пьяным водителем. Были опубликованы кадры погони за парой, которая сначала пыталась скрыться на машине, а затем хотела убежать.

      В апреле текущего года в Алматы прохожие сняли на видео погоню полицейских за мопедистом. Кадры прокомментировали в департаменте полиции.

      В октябре прошлого года погоня полицейских за водителем попала на видео в Павлодаре. На кадрах видно, как стражи порядка пытаются догнать его в частном секторе, но ему удается уворачиваться.

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