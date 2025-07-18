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      Камерунец просил отправить его на родину, но оказался в местах лишения свободы Казахстана

      Опубликовано:

      Наручники
      Наручники. Иллюстративное фото: pexels.com

      В Шымкенте к 8 годам лишения свободы приговорили гражданина Камеруна, который не имел права находиться в стране, но продавал наркотики, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

      В Шымкенте рассмотрели уголовное дело в отношении М., который является гражданином Республики Камерун. Его обвиняли в приобретении и хранении психотропных веществ в особо крупном размере в целях сбыта, а также группой лиц по предварительному сговору.

      Кроме того, выяснилось, что М. ранее уже был выдворен за пределы Казахстана, ранее такое постановление вынес суд в Алматы. Мужчина без законных оснований находился на территории республики.

      "В марте 2025 года М. в Telegram получил предложение от неизвестного лица о работе, связанное с приобретением, хранением психотропных веществ в целях сбыта. Приняв это предложение, М. прибыл из города Алматы в город Шымкент. Действуя по указанию того же лица, он получил коробку с обогревателем, переданную из города Алматы, внутри которого находилось психотропное вещество-α-PVP (α-пирролидиновалерофенон) общей массой 1346,01 грамма, что относится к особо крупному размеру.

      В тот же день М. был задержан сотрудниками полиции, у него изъято вышеуказанное вещество. Также по месту жительства М. произведен обыск, в ходе которого изъяты электронные весы, упаковочные пакеты, изолента черного цвета и др.", - сказано в сообщении.

      Сам подсудимый М. вину не признал, просил освободить его от уголовной ответственности и экстрадировать в Республику Камерун. Но он был признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

      Недавно в Туркестанской области осудили иностранного гражданина за публикацию запрещенных материалов. Мужчину лишили свободы на 7 лет.

      А в Мангистауской области иностранного гражданина приговорили к лишению свободы за ввоз 4,5 тыс. вейпов в багажнике авто.

      Кроме того, иностранный гражданин был осужден в Актобе на 10 лет лишения свободы. Его обвиняли в распространении синтетических наркотиков.

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