Иностранца лишили свободы в Мангистау за груз в багажнике

В Мангистауской области иностранного гражданина приговорили к лишению свободы за ввоз 4,5 тыс. вейпов в багажнике авто, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, Бейнеуский районный суд признал иностранного гражданина виновным по ч.2 ст.301-1 УК РК за ввоз в страну электронных систем потребления (вейпов) и приговорил его к 1 году лишения свободы.

"Так, в ходе проверки на пограничном посту в багажнике автомобиля было обнаружено 4 550 единиц электронных систем потребления", - уточнили в прокуратуре Мангистауской области.

По вступившему в законную силу приговору суда указанный товар направили на уничтожение.

Прокуратура Мангистауской области напомнила, что продажа и распространение электронных систем потребления влекут уголовную ответственность.

Добавим, что по ч.2 ст.301-1 УК РК ввоз, производство некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них наказываются штрафом в размере до 2 тыс. МРП (более 7,8 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее стало известно, что для гражданки Кыргызстана ввоз 50 электронных сигарет из Китая в Казахстан обернулся лишением свободы сроком на полгода. Одноразовые электронные сигареты суд постановил уничтожить.