Иностранец получил 10 лет лишения свободы в Казахстане (видео)

Иностранный гражданин был осужден в Актобе на 10 лет лишения свободы. Его обвиняли в распространении синтетических наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в июне этого года при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками линейного отдела полиции на станции Актобе был задержан 25-летний гражданин Узбекистана.

При личном обыске у него изъяли 11 пакетиков мефедрона общим весом 4,88 гр.

Транспортными полицейскими было установлено, что мужчина работал закладчиком. В Telegram-чате он получал от руководителя группы координаты тайников с наркотическими веществами для их дальнейшей реализации по Актобе.

Досудебное расследование проводилось по ст.297 УК РК “Незаконные хранение, перевозка в целях сбыта, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере”.

Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Актюбинской области гражданин Узбекистана был признан виновным в совершении преступления. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

Отметим, что согласно ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее сотрудниками по противодействию наркопреступности были задержаны рэпер и продюсер из Астаны. Стражи порядка установили, что для незаконного дистанционного наркосбыта был выбран Павлодар. Мужчины подозреваются в том, что были поставщиками запрещенных веществ для нелегального интернет-магазина.

В октябре две 19-летние девушки получили по 10 лет лишения свободы за распространение наркотиков в подъездах домов в Костанайской области. При обыске у них изъяли 50 свертков с запрещенными веществами. Суд проходил в университете имени Байтурсынова в присутствии 300 студентов учебного заведения.