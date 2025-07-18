13 тыс. вейпов пытались ввезти в Казахстан контрабандисты

Попытка незаконного ввоза вейпов в Казахстан пресечена сотрудниками АФМ и пограничной службы - виновные понесли наказание, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили в АФМ, на пограничном пункте пропуска "Жайсан-автомобильный" задержаны два грузовых транспортных средства, следовавших из Российской Федерации.

В них обнаружена крупная партия запрещенной продукции, а именно:

13 тысяч электронных систем потребления (вейпов);

2 тысячи единиц жидкости для вейпов;

14 тысяч единиц некурительных табачных изделий.

"По данному факту судом вынесен обвинительный приговор в отношении двух граждан. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев", - сообщили в ведомстве.

Также стало известно, что транспортные средства, на которых перевозились вейпы, общей стоимостью 26 млн тенге, конфискованы.

Приговор суда не вступил в законную силу, уточнили в ведомстве.

Отметим, что с 20 июня прошлого года действует законодательный запрет на продажу электронных сигарет в Казахстане.

Напомним, в январе этого года в Астане задержали мужчину, который подозревается в продаже вейпов в одном из ночных клубов столицы.

В марте этого года в Алматы полицейские выявили незаконную продажу 200 вейпов, что позволило выйти на подозреваемых и обнаружить склад, с которого изъяли 5000 устройств.

Мы также писали, что житель Усть-Каменогорска предстал перед судом за продажу одного вейпа через Telegram и получил штраф более 360 тыс. тенге.

А в Караганде сотрудники правоохранительных органов конфисковали вейпы на сумму свыше 10 млн тенге и задержали трех человек по подозрению в незаконной торговле.

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