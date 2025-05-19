КНБ провел спецоперации с силовиками из России и Кыргызстана

КНБ совместно с компетентными органами России и Кыргызстана проведены две спецоперации по ликвидации международных наркоканалов, передает NUR.KZ со ссылкой на комитет.

Как сообщается в Telegram-канале Комитета нацбезопасности Казахстана, в результате совместных действий на территории указанных стран задержаны 4 участника преступной группы, осуществивших оптовую реализацию наркотиков.

Из незаконного оборота изъято 20 кг синтетических наркотиков.

Мероприятия по нейтрализации международных каналов наркотрафика продолжаются, добавили в ведомстве.

Отметим, согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные предыдущими двумя абзацами, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; должностным лицом с использованием служебного положения; посредством использования электронных информационных ресурсов; в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в начале этого года КНБ при координации Генеральной прокуратуры пресечен региональный канал поставок наркотических средств из южных областей Казахстана в Астану.

А в прошлом году в области Ұлытау пресечен региональный наркоканал. В результате задержаны четыре человека, подозреваемых в сбыте запрещенных веществ.

В январе в комитете рассказали об итогах борьбы с организованный преступностью в 2024 году – сотрудниками комитета совместно с органами полиции пресечена деятельность 19 особо опасных ОПГ. За совершение тяжких и особо тяжких преступлений к уголовной ответственности привлечено 72 лидера и активных участников ОПГ.