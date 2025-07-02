Пассажира Land Rover задержали в Туркестанской области

В Туркестанской области полицейские изъяли крупную партию синтетических наркотиков в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ "Қарасора-2025", передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, на автодороге Шымкент - Самара сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области остановили автомобиль Land Rover.

"При проверке у одного из пассажиров, жителя Жамбылской области, было обнаружено 30 свертков с веществом, похожим на наркотическое. Экспресс-анализ показал, что изъятое представляет собой синтетический наркотик. Общий вес составил более 400 разовых доз", - отметили в МВД.

По факту хранения наркотических средств проводится досудебное расследование. Подозреваемого арестовали. Ведутся следственно-оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

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