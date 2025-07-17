"Сломал нос и лишил слуха": казахстанку избили до крови из-за намерения обратиться в полицию
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
В Сети появилось видео из Алматинской области. На нем видно женщину в крови, снимает ее мужчина. Указывается, что это супруг, который ее и избил. Кадры прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.
"На видео жительница села Шелек. По ее словам, муж, страдающий наркотической зависимостью, избил ее после того, как она сообщила о намерении обратиться в полицию. У женщины сломан нос и повреждено ухо, теперь она не слышит", - отмечается в подписи к опубликованным кадрам.
Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Алматинской области, по факту нанесения побоев зарегистрировано уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
"В рамках досудебного расследования проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное и всестороннее выяснение обстоятельств произошедшего.
По результатам указанных работ будет принято окончательное процессуальное решение", - добавили в ведомстве.
Ранее в Сети появилась информация, что в Қонаеве мужчина избил жену при свидетелях и продолжает оказывать давление, пытаясь силой вернуть ее домой. В полиции сообщили, что подозреваемый задержан, зарегистрировано уголовное дело.
В Атырау девушку в никабе жестоко избили в подъезде жилого дома. Мужчина несколько раз сильно ударил девушку по голове, она упала на пол. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Побои", подозреваемого доставили в отдел полиции.
Также в Сети появились видео, запечатлевшие, как мужчина бьет женщину на улице в Алматы. В полиции сообщили, что по ситуации проводится проверка. Устанавливаются участники и обстоятельства инцидента.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2266125-slomal-nos-i-lishil-sluha-kazahstanku-izbili-do-krovi-iz-za-namereniya-obratitsya-v-policiyu/
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