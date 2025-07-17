"Сломал нос и лишил слуха": казахстанку избили до крови из-за намерения обратиться в полицию

В Сети появилось видео из Алматинской области. На нем видно женщину в крови, снимает ее мужчина. Указывается, что это супруг, который ее и избил. Кадры прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

"На видео жительница села Шелек. По ее словам, муж, страдающий наркотической зависимостью, избил ее после того, как она сообщила о намерении обратиться в полицию. У женщины сломан нос и повреждено ухо, теперь она не слышит", - отмечается в подписи к опубликованным кадрам.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Алматинской области, по факту нанесения побоев зарегистрировано уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

"В рамках досудебного расследования проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное и всестороннее выяснение обстоятельств произошедшего.

По результатам указанных работ будет принято окончательное процессуальное решение", - добавили в ведомстве.

Ранее в Сети появилась информация, что в Қонаеве мужчина избил жену при свидетелях и продолжает оказывать давление, пытаясь силой вернуть ее домой. В полиции сообщили, что подозреваемый задержан, зарегистрировано уголовное дело.

В Атырау девушку в никабе жестоко избили в подъезде жилого дома. Мужчина несколько раз сильно ударил девушку по голове, она упала на пол. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Побои", подозреваемого доставили в отдел полиции.

Также в Сети появились видео, запечатлевшие, как мужчина бьет женщину на улице в Алматы. В полиции сообщили, что по ситуации проводится проверка. Устанавливаются участники и обстоятельства инцидента.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.