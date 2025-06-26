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    Происшествия

      Казахстанец велел свояченице лучше следить за сыном и оказался на скамье подсудимых

      Опубликовано:

      Водитель
      Мужчина за рулем. Иллюстративное фото: Alvaro Medina Jurado / Getty Images

      Ссора между казахстанцем и его свояченицей привела к уголовному делу. Мужчину обвинили в том, что он ударил женщину по голове, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

      Как сообщает официальный Telegram-канал суда, уголовное дело о нанесении побоев, не повлекших легкого вреда здоровью (ч.1 ст.109-1 УК), рассмотрел Мойынкумский районный суд.

      Выяснилось, что в апреле этого года к подсудимому обратилась его жена с просьбой отвезти ее сестру в больницу, так как сын сестры находился там.

      По материалам дела, сидевшая на заднем сиденье сестра жены начала жаловаться мужчине на то, что врачи больницы не оказывают должного ухода ее сыну.

      "Подсудимый сказал не обвинять других и лучше заботиться о своем сыне. Далее потерпевшая разозлилась, нецензурно выразилась и несколько раз ударила подсудимого по затылку бутылкой с водой. Подсудимый толкнул ее рукой, причинив ей физическую боль от удара по голове", - установил суд.

      Вина подсудимого подтверждалась показаниями сторон и заключением эксперта. Согласно ему травма потерпевшей в виде ушиба головы была получена именно действием подсудимого.

      "Подсудимый, не признав полностью свою вину, пояснил, что оттолкнул свояченицу руками, чтобы предотвратить ДТП, и просил назначить ему наказание в виде штрафа", - уточнили в суде.

      Обстоятельствами, смягчающими ответственность и наказание, суд посчитал частичное признание вины, раскаяние в содеянном и наличие малолетних детей. Отягчающих обстоятельств не установили.

      Приговором суда мужчину признали виновным. Ему назначили штраф в размере 40 МРП (157 280 тенге). Приговор суда уже вступил в законную силу.

      Отметим, что по ч.1 ст.109-1 УК РК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до 80 МРП (314 560 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 25 суток.

      Ранее в Талдыкоргане 33-летний местный житель избил родную мать, за что получил 10 суток ареста. Пострадавшая в суде заявила, что в ходе семейного конфликта сын несколько раз ударил ее.

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