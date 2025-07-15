Мужчину задержали за убийство тестя в Алматы

В Сети появилась информация, что в Алматы мужчина жестоко убил своего тестя. В Департаменте полиции города подтвердили факт убийства и сообщили, что подозреваемого задержали, передает NUR.KZ.

Telegram-канал krispastana сообщил, что в Алматы мужчина напал на своего тестя.

"Он нанес несколько ножевых ранений, а затем перерезал ему горло", - пишет автор публикации.

За комментарием корреспондент NUR.KZ обратился в Департамент полиции Алматы. Там разъяснили, что Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело по факту убийства.

"Подозреваемый задержан "по горячим следам" и водворен в изолятор временного содержания. Следствием установлено, что преступление было совершено на бытовой почве в ходе словесного конфликта между мужчинами", - пояснили в полиции.

Сообщается, что в настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Жамбылской области апелляционная инстанция рассмотрела дело о смерти школьника, по которому двум подросткам ранее назначили 11 и 9 лет лишения свободы.

Также в Сети появилась информация, что в области Жетісу мужчину подозревают в избиении супруги до смерти. Возбуждено уголовное дело

А в Атырауской области суд приговорил к 15 годам лишения свободы мужчину за хладнокровное убийство бывшей жены прямо на ее рабочем месте - в поликлинике города Кульсары.

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