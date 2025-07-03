"На теле не осталось живого места": казахстанца подозревают в жестокой расправе над женой

В Сети появилась информация, что в области Жетісу мужчину подозревают в избиении супруги до смерти. Возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Об инциденте написал Telegram-канал "Криминальный Казахстан". Трагедия произошла в ночь на 22 июня в селе Баласаз Аксуского района.

Как сообщается в посте, по словам сестры погибшей, 30-летнюю избитую женщину супруг сначала отвез к ее родителям, затем в районную больницу. Из-за ремонта в местной районной больнице женщину перенаправили в Талдыкорган, но было уже поздно, медики констатировали смерть.

По информации Telegram-канала, родные утверждают, что тело забрали из морга без экспертизы, несмотря на множественные синяки и раны. У погибшей осталась маленькая дочь, которой еще нет двух лет.

"Мы забрали тело из морга без каких-либо документов. На ее теле не осталось живого места. Вся в синяках, с открытыми ранами. Это классический случай бытового насилия", - приводятся в посте слова сестры погибшей.

В пресс-службе ДП области Жетісу сообщили, что по данному факту полицией возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания", - отметили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится досудебное расследование.

Ранее в Атырау девушку в никабе жестоко избили в подъезде жилого дома. Мужчина несколько раз сильно ударил девушку по голове, она упала на пол. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Побои", подозреваемого доставили в отдел полиции.

Также в Сети появились видео, запечатлевшие, как мужчина бьет женщину на улице в Алматы. В полиции сообщили, что по ситуации проводится проверка. Устанавливаются участники и обстоятельства инцидента.

А в Атырауской области суд приговорил к 15 годам лишения свободы мужчину за хладнокровное убийство бывшей жены прямо на ее рабочем месте - в поликлинике города Кульсары.