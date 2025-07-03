Школьник умер после избиения кастетом на юге Казахстана: подросткам оставили их сроки
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В Жамбылской области апелляционная инстанция рассмотрела дело о смерти школьника, по которому двум подросткам ранее назначили 11 и 9 лет лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в апелляционной жалобе адвокаты осужденных не согласились в вынесенным судом первой инстанции наказанием. Одного подсудимого суд посчитал инициатором преступлений и по совокупности назначил ему 11 лет лишения свободы, другому - 9 лет лишения свободы.
Адвокаты просили оправдать того осужденного, которому назначили больший срок, а деяния другого переквалифицировать на причинение тяжкого вреда здоровью в пределах необходимой обороны.
Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Жамбылского областного суда приговор суда первой инстанции оставлен без изменения. Судебный акт уже вступил в законную силу.
Напомним, в февраля 2025 года в Жамбылской области суд первой инстанции вынес приговор двум несовершеннолетним, которых обвиняли в хулиганстве и убийстве школьника.
В мае прошлого года между несовершеннолетними подсудимыми и школьником произошел конфликт. Как установил суд, один подсудимый, по настоянию другого вооружившись металлическим кастетом, нанес удары по затылку головы потерпевшего и скрылся с места происшествия. В итоге мальчик умер на месте.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2262057-shkolnik-umer-posle-izbieniya-kastetom-na-yuge-kazahstana-podrostkam-ostavili-ih-sroki/
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