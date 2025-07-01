Девушку убили в поликлинике в Кульсары: ее бывшему мужу вынесен приговор

jitsu gif branding logo appbranding logo app
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия

      Девушку убили в поликлинике в Кульсары: ее бывшему мужу вынесен приговор

      Опубликовано:

      Мужчина за решеткой
      Мужчина в камере. Иллюстративное фото: Twenty47studio/Getty Images

      Суд приговорил к 15 годам лишения свободы мужчину за хладнокровное убийство бывшей жены прямо на ее рабочем месте - в поликлинике города Кульсары весной 2025 года, передает "Ак Жайык".

      Как сообщили в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области, подсудимого признали виновным в убийстве.

      Выяснилось, что 27 марта 2025 года мужчина вступил в переписку со своей бывшей супругой в Instagram. Между ними возник конфликт, после чего, согласно материалам дела, мужчина разозлился и решил убить женщину.

      Он положил в карман складной нож и пришел в поликлинику, где она работала юристом. Суд установил, что мужчина зашел в кабинет и сначала ударил бывшую жену рукой по голове.

      Когда ее коллега попыталась вмешаться, он достал нож. Женщина успела выбежать за помощью. Но в это время, как считает следствие, мужчина нанес экс-супруге два удара ножом: один - в шею, второй - в грудную клетку. Потерпевшая скончалась на месте.

      Суд признал мужчину виновным. Приговором ему назначено 15 лет лишения свободы. 

      "Судом при вынесении приговора не установлено отягчающих обстоятельств, смягчающими обстоятельствами признаны частичное признание вины, раскаяние в содеянном. Санкция ч.2 ст.99 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой", - сообщили в суде.

      Таким образом, учитывая частичное признание вины и раскаяние, суд не стал выносить пожизненное заключение, как того просили родственники погибшей. Также в пользу потерпевших был взыскан моральный ущерб.

      Напомним, женщина 1995 года рождения была убита в своем кабинете в поликлинике Кульсары, где она работала юристом. Она умерла от ножевых ранений. 33-летнего подозреваемого задержали "по горячим следам" и взяли под стражу.

      Позже стало известно, что, совершив преступление, нападавший попытался скрыться, однако его оперативно задержали.

      Как рассказали в Жылыойской районной больнице, погибшей оказалась Мейрамгул Кайырбекова. Она работала в больнице с 2022 года. У нее осталась дочь.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.