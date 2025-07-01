Девушку убили в поликлинике в Кульсары: ее бывшему мужу вынесен приговор

Суд приговорил к 15 годам лишения свободы мужчину за хладнокровное убийство бывшей жены прямо на ее рабочем месте - в поликлинике города Кульсары весной 2025 года, передает "Ак Жайык".

Как сообщили в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области, подсудимого признали виновным в убийстве.

Выяснилось, что 27 марта 2025 года мужчина вступил в переписку со своей бывшей супругой в Instagram. Между ними возник конфликт, после чего, согласно материалам дела, мужчина разозлился и решил убить женщину.

Он положил в карман складной нож и пришел в поликлинику, где она работала юристом. Суд установил, что мужчина зашел в кабинет и сначала ударил бывшую жену рукой по голове.

Когда ее коллега попыталась вмешаться, он достал нож. Женщина успела выбежать за помощью. Но в это время, как считает следствие, мужчина нанес экс-супруге два удара ножом: один - в шею, второй - в грудную клетку. Потерпевшая скончалась на месте.

Суд признал мужчину виновным. Приговором ему назначено 15 лет лишения свободы.

"Судом при вынесении приговора не установлено отягчающих обстоятельств, смягчающими обстоятельствами признаны частичное признание вины, раскаяние в содеянном. Санкция ч.2 ст.99 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой", - сообщили в суде.

Таким образом, учитывая частичное признание вины и раскаяние, суд не стал выносить пожизненное заключение, как того просили родственники погибшей. Также в пользу потерпевших был взыскан моральный ущерб.

Напомним, женщина 1995 года рождения была убита в своем кабинете в поликлинике Кульсары, где она работала юристом. Она умерла от ножевых ранений. 33-летнего подозреваемого задержали "по горячим следам" и взяли под стражу.

Позже стало известно, что, совершив преступление, нападавший попытался скрыться, однако его оперативно задержали.

Как рассказали в Жылыойской районной больнице, погибшей оказалась Мейрамгул Кайырбекова. Она работала в больнице с 2022 года. У нее осталась дочь.