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      "Проверка счетчиков": в МВД рассказали, каких звонков стоит опасаться казахстанцам

      Опубликовано:

      Человек вводит данные банковской карты
      Банковская карта. Иллюстративное фото: ArisSu/Getty Images

      В Министерстве внутренних дел сообщили, какая работа проводится, чтобы защитить казахстанцев от кибермошенничества, и напомнили, какими схемами пользуются преступники, передает NUR.KZ.

      По информации ведомства, за полгода в Казахстане удалось заблокировать почти 67 млн звонков с подменных номеров, изъять 74 устройства sim-box и более 88 тыс. незарегистрированных sim-карт.

      Несмотря на это мошенники продолжают находить все более коварные схемы обмана. Например, звонят под предлогом проверки счетчиков.

      "Позвонили якобы из горэнерго. Сказали, что будут проверять счетчики и пришлют сообщение с четырьмя цифрами. Я получил код и отправил его. После этого начали звонить якобы из центрального банка. К счастью, полицейские быстро среагировали, все заблокировали", - рассказал житель Акмолинской области.  

      А жителю Карагандинской области позвонили с иностранного номера и попросили продиктовать код.

      "Я его озвучил. Потом позвонила женщина, сказала, что это были мошенники и что мне поможет специалист. По видеозвонку связался мужчина, показал удостоверение и запретил кому-либо рассказывать об этом. Я сразу обратился в полицию", - поделился житель Карагандинской области.

      Сообщается, что в рамках работы "Антифрод-центра" при активном участии банков удалось предотвратить хищение более 2,6 млрд тенге, которые могли оказаться в руках мошенников.

      При этом казахстанцы продолжают попадать на уловки преступников. Так, супруги взяли кредиты на 18 млн тенге и отдали эти деньги мошенникам в Кокшетау - они поверили "сотрудникам госорганов".

      А житель Акмолинской области лишился 9 млн тенге, ответив на звонок с иностранного номера. Деньги он потерял, следуя инструкциям "мужчины в форме". В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование.

      Также недавно павлодарцам посоветовали быть бдительными. "Здравствуйте, вас беспокоит Максим Юрьевич", - именно с таких слов часто начинаются звонки интернет-мошенники.

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