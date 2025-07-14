Павлодарцам посоветовали опасаться звонков Максима Юрьевича
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"Здравствуйте, вас беспокоит Максим Юрьевич", - именно с таких слов часто начинаются звонки интернет-мошенников жителям Павлодара. Граждан попросили быть бдительными, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, в последнее время на территории Южного отдела полиции Павлодара участились факты интернет-мошенничеств и зачастую при звонках человек на другом конце представляется Максимом Юрьевичем.
С начала текущего года зарегистрировано 245 фактов интернет-мошенничества.
Наиболее распространенные схемы:
- фейковые звонки от "сотрудников банка";
- переходы по фальшивым сайтам;
- взломы аккаунтов в социальных сетях;
- предложения "выгодных инвестиций" и "быстрого заработка".
"В связи с ростом подобных фактов полиция призывает граждан быть бдительными, не поддаваться на уловки мошенников", - обратился исполняющий обязанности начальника Южного отдела полиции Алибек Салатов.
Полиция призвала граждан быть внимательными и не передавать личные данные посторонним лицам.
Также стражи порядка напомнили, что в соответствии со статьей 190 УК РК за совершение мошенничества предусмотрена уголовная ответственность - от штрафа до лишения свободы сроком до 10 лет в зависимости от ущерба и тяжести деяния.
В Атырау 90-летний пенсионер отдал незнакомцу 6 миллионов тенге после звонка от "сотрудника полиции", который сообщил, что его дочь якобы стала виновницей ДТП. В итоге мужчину нашли и приговорили к 2 годам 8 месяцам лишения свободы.
А житель Акмолинской области лишился 9 млн тенге, ответив на звонок с иностранного номера. Деньги он потерял, следуя инструкциям "мужчины в форме". В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2264868-pavlodarcam-posovetovali-opasatsya-zvonkov-maksima-yurevicha/
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