Акмолинец потерял 9 млн тенге после звонка

Житель Акмолинской области лишился 9 млн тенге, ответив на звонок с иностранного номера. Деньги он потерял, следуя инструкциям "мужчины в форме", передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 26 июня в отдел полиции Буландинского района обратился местный житель с заявлением о том, что стал жертвой обмана.

"Сценарий, по которому действовали преступники, был тщательно продуман", - отметили в ДП Акмолинской области.

Сначала мужчине позвонили с зарубежного номера. Звонивший представился сотрудником ЦОНа и сообщил, что на имя сельчанина поступили важные документы, а чтобы получить доступ, попросили продиктовать код из SMS.

Далее последовал звонок на WhatsApp якобы от представителя банка. Потерпевшему сообщили, что на его имя оформили кредиты, и предложили помощь.

"Ему закрепили "куратора" - женщину, которая убедила установить приложения восьми банков якобы для отмены займов. На завершающем этапе подключился еще один участник: по видеосвязи появился мужчина в форме, который "подтвердил опасность" и потребовал следовать инструкциям", - рассказали в ведомстве.

В итоге потерпевший оформил несколько кредитов на крупные суммы. Общий ущерб составил порядка 9 миллионов тенге. Деньги он перевел на счет, указанный преступниками.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее стало известно, что жительница Кокшетау сложила в коробку и отдала неизвестному 12 млн тенге. Женщина поверила словам мошенников о том, что от ее имени финансируется террористическая организация, и думала, что таким образом обезопасит свои деньги.

Жительница Караганды также передала свои накопления, 22 млн тенге, под предлогом защиты сбережений. Эти деньги изъяли у иностранцев в Алматы. Потерпевшая сперва не верила, что стала жертвой мошенников.

А в Актобе мошенники обманули двух пожилых женщин, выдавая себя за сотрудников полиции. Каждая пенсионерка лишилась около 2 млн тенге. Задержан молодой человек, подозреваемый в том, что он забирал деньги.