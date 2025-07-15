Информацию о беременности школьницы на юге Казахстана прокомментировали в полиции
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В Департаменте полиции Туркестанской области опровергли информацию общественницы, которая заявила о беременности ученицы 9 класса, сообщает телеканал "Отырар".
По данным издания, в соцсетях появилась информация о беременности ученицы 9-го класса одной из школ в Туркестанской области. Сообщение распространила правозащитница, которая заявила, что к случившемуся могут быть причастны четверо человек - один учащийся 11 класса и трое взрослых.
По данным издания, информация вызвала широкий общественный резонанс, и ситуацию прокомментировали в полиции.
"В органы поступило заявление о том, что в отношении несовершеннолетней жительницы Отырарского района могли быть совершены противоправные действия со стороны ее несовершеннолетнего знакомого. Ведется расследование. Назначены соответствующие экспертизы, предпринимаются меры для выяснения всех обстоятельств. Процессуальное решение будет принято в соответствии с действующим законодательством", - сообщили в ДП Туркестанской области.
При этом, как отметили в департаменте, информация о предполагаемом участии нескольких человек, а также сведения о беременности школьницы не подтвердились в ходе проверки.
Напомним, в феврале этого года в Таразе забеременела 16-летняя девочка, после был задержан 54-летний отчим по подозрению в преступном деянии.
Также мы писали, что в 2025 году в Западно-Казахстанской области забеременели две несовершеннолетние девочки. За весь прошлый год в регионе таких случаев было три.
А в Актобе беременной оказалась ученица 7 класса. В полиции не подтвердили факт изнасилования школьницы, отметив, что все произошло по обоюдному согласию. Возраст партнера семиклассницы полицейские не раскрыли, но заявили о возбуждении уголовного дела.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2265168-mogu-byt-prichastny-chetvero-obshchestvennica-zayavila-o-beremennosti-shkolnicy-na-yuge-kazahstana/
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