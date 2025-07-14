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      Казахстанка предлагала товары по низким ценам и попала под следствие в Астане

      Опубликовано:

      Круглый обеденный стол и четыре стула. Нап столе стоит посуда с едой и ваза с желтыми цветами
      Обеденный стол, стулья, посуда, ваза с цветами: pixabay.com

      В Астану для следственных действий доставили 37-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве, связанном с продажей товаров для дома и быта через интернет, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

      По предварительным данным, опубликованным на медиапортале Polisia.kz, подозреваемая, находясь в другом городе, размещала в интернете объявления о продаже посуды и хозяйственных товаров якобы по заниженным ценам, уверяя покупателей, что привозит продукцию из-за границы.

      "Потерпевшие переводили ей крупные суммы в расчете на получение заказанных товаров. Однако после получения денег женщина тянула с доставкой, ограничиваясь обещаниями и откладывая сроки.

      Установлено как минимум два эпизода: в одном случае ущерб составил более 1 млн тенге, во втором - порядка 800 тыс. тенге. Все переводы осуществлялись на подставной счет", - сообщили в МВД.

      В полиции отметили, что подозреваемая задержана и доставлена в Астану для проведения дальнейших следственных действий.

      МВД предупреждает граждан, что нужно быть внимательными при покупках в интернете, особенно в социальных сетях и на сомнительных площадках. Мошенники часто заманивают "уникальными предложениями", заниженными ценами и обещаниями доставки "из-за границы", чтобы ввести в заблуждение и выманить деньги.

      Что нужно знать, чтобы не стать жертвой интернет-мошенников:

      • не спешите переводить крупные суммы незнакомым лицам;
      • всегда проверяйте продавца: убедитесь в наличии ИП, читайте отзывы, уточняйте контакты, запрашивайте документы и подтверждение наличия товара;
      • если продавец настаивает на полной предоплате - это серьезный повод насторожиться;
      • важно сохранять переписку и чеки о переводах - это может помочь в случае мошенничества;
      • при малейших сомнениях лучше отказаться от сделки.

      Напомним, недавно сообщалось, что мошенники выманивают данные карт у казахстанцев, продающих вещи через сайты объявлений. Обещают перевод, но в итоге крадут деньги.

      Еще мы писали, что 37-летняя жительница Астаны открыла страницу в соцсетях, где она, по данным МВД, "продавала" бытовые товары по низким ценам.

      Также жительницу Алматы и ее 12 подельников-родственников обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Жертвами стали 290 человек на сумму 4,6 млрд тенге.

      А до это стало известно, что свыше 5 тыс. аккаунтов с признаками мошеннической активности заблокировали на сайтах объявлений.

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