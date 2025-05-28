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290 казахстанцев повелись на "товары по низким ценам" и стали жертвами мошенников из Алматы

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Квартира
Квартира. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительницу Алматы и ее 12 подельников-родственников обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Жертвами стали 290 человек на сумму 4,6 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

В Telegram-канале Генеральная прокуратура сообщила, что при координации прокуратуры Департаментом полиции города Алматы завершено расследование по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении обвиняемой и ее 12 подельников-родственников.

"Обвиняемая путем создания чатов в мессенджерах, указывала, что работает напрямую с заводами из Китая, Узбекистана и России, поэтому у нее такие низкие цены на посуду, мебель и другие принадлежности для дома. Однако фактически в целях сокрытия преступной схемы, закупала товары на рынках Алматы себе в убыток.

Указанные убытки соучастники компенсировали оптовыми заказами с ожиданием от 6 до 12 месяцев", - сообщили в прокуратуре.  

По информации ведомства, соучастники тратили денежные средства на приобретение дорогостоящих автомашин, квартир, домов, земель, одежды, путешествий, а также ставок в букмекерских конторах.

В ходе следствия арестованы 34 автомашины, 2 квартиры, 1 пентхаус, 2 жилых дома с земельным участком.

"Жертвами преступления по всей стране, начиная с Алматы до города Сарань, признаны 290 лиц на сумму 4,6 млрд тенге.

Прокуратурой уголовное дело направлено в суд", - отметили в ведомстве.

Отметим, санкция ст. 190 ч.4 п.2 УК РК Мошенничество в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Напомним, жительницу Алматы подозревают в серии мошенничеств - предполагается, что она продавала несуществующую одежду и товары для дома.

Еще одна казахстанка предлагала товары из Китая по цене ниже рыночной. Ее осудили за мошенничество и лишили свободы.

А казахстанку, продавшую в группах в WhatsApp дешевые товары из Китая на 67 млн тенге, приговорили к 6 годам лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2249856-290-kazahstancev-povelis-na-tovary-po-nizkim-cenam-i-stali-zhertvami-moshennikov-iz-almaty/